Família de crianças torturadas e queimadas pede ajuda financeira para se manter em Porto Velho

A família das crianças encontradas no domingo, dia 29/10/17, abandonadas com várias lesões na cabeça e queimadas, informa que está precisando de ajuda financeira para se manter em Porto Velho acompanhando a recuperação das duas meninas de 5 e 7 anos, que estão internadas no Hospital Cosme e Damião com queimaduras de 2° grau em mais de 40% do corpo.

As meninas foram encontradas em uma represa na Linha 180 Norte, Km 6, no município de Rolim de Moura-RO.

O agressor tinha uma relação amorosa com a mãe delas. A mulher foi assassinada , asfixiada , por ele, que sequestrou, torturou, qiemou e abandonou as crianças. O homem, conhecido como Mano Reis, se suicidou com um tiro no ouvido.

A campanha de ajuda às crianças foi divulgada neste sábado pelo jornalista Alex Tedeschi ( DRT 1440/RO), do site Rondonianews.

Segundo ele, a família é carente e necessita da colaboração “nesta batalha pela vida e recuperação das duas meninas”.

Quem puder ajudar com qualquer quantia pode depositar em no Banco do Brasil , agência 2292-6 , conta poupança 12321-6.

A titular da conta é Margarida Batista de Jesus (CPF 75321394253), tia das crianças.

Ainda de acordo com o jornalista, “a família não está reclamando do hospital em Porto Velho. Para o avô, o Cosme e Damião o hospital está atendendo muito bem a todos e não está faltando medicamento. A ajuda é para que a família possa se manter na capital”.

O apoio financeiro – enfatiza o jornalista – é somente para manter a família em Porto Velho, cobrindo gastos com transporte e alimerntaçãoi, por exemplo.

Autor / Fonte: Tudorondonia/Rondonianews