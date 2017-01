Família é feita refém e perde cerca de R$ 7 mil roubados de casa em Ji-Paraná

Dupla invadiu casa de Ji-Paraná e rendeu as pessoas que estavam no local. Além do dinheiro, foram levados celulares, tablets, relógios, aliança e bolsa.

Uma família foi feita refém e teve cerca de R$ 7 mil roubados no último domingo (8), em Ji-Paraná (RO), a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. Dois homens abordaram uma das vítimas que chegava em casa. Em seguida, a dupla invadiu a residência e rendeu as pessoas que estavam no local. Um dos suspeitos portava uma arma de fogo usada para ameaçar as vítimas. Além do dinheiro, do local, foram levados celulares, tablets, relógios, uma aliança e uma bolsa.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 12h em uma residência no Bairro Nossa Senhora de Fátima, no 2º distrito de Ji-Paraná. De acordo com o relato de uma das vítimas à polícia, ela chegava em casa quando foi abordada por dois homens que o obrigaram a entrar na casa, onde estavam sua mulher e filhos. Depois, os homens ordenaram que a vítima chamasse também a mãe dele, que mora em outra casa nos fundos do quintal.

Os homens estavam armados e, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, sabiam que a vítima era proprietário de uma padaria e teria dinheiro em casa. As vítimas foram feitas de reféns e a dupla levou cerca de R$ 7 mil, além de celulares, relógios, tablets, uma aliança e uma bolsa. Nenhum suspeito foi preso até o momento. O crime é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ji-Paraná.

