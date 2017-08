Fecomércio diz que as vendas do dia dos pais tem expectativa positiva

Mesmo com os efeitos da instabilidade econômica, o percentual de pessoas que devem ir ás compras no Dia dos Pais é maior, que em 2016. É o que aponta uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) nas capitais brasileiras. Nela se constata que 57% dos brasileiros têm a intenção de comprar presentes na data, um contingente de 86,1 milhões de consumidores. Os que não manifestaram a intenção de comprar presentes somam 41% da amostra e os que ainda não sabem são 2%. No ano passado, o percentual de brasileiros que presentearam os pais foi de 49%.

A maior parcela dos entrevistados que irão presentear (38%) pretende gastar o mesmo valor de 2016, 26% planejam diminuir os gastos e 13% planejam gastar mais do que há um ano. Entre os que planejam gastar menos, as principais razões são o orçamento apertado (43%), a intenção de economizar (35%) e o cenário instável da economia do país (31%). Cerca de 20% de pessoas têm outras prioridades financeiras e 10% que tiveram redução salarial. Entre os que vão gastar mais neste ano, 59% pensam comprar um presente melhor, mas, 45% dizem que vão gastar mais porque os presentes estão mais caros. O Dia dos Pais deve movimentar 10,7 bilhões na economia brasileira e o gasto médio do brasileiro será de R$ 125,00.

O DIA DOS PAIS EM RONDÔNIA

Uma sondagem feita pelo Departamento Econômico da Fecomércio/RO revela que, em relação à forma de pagamento, a maior parte dos entrevistados vai preferir o cartão de crédito, com 47,8% das respostas, já 35% optarão pelo pagamento em dinheiro e o pagamento com cartão de débito foi a alternativa menos preferida, com 17%.

Também foi analisada a expectativa de vendas dos empresários de Rondônia para o Dia dos Pais. O resultado é que há um certo otimismo dos comerciantes, que acreditam no aumento das vendas em relação ao ano passado. Foi o que disseram 58% dos entrevistados, para outros 36%, a expectativa é manter o nível de consumo e somente 8% creem numa queda do faturamento. Entre os que esperam aumento nas vendas, 42% estimam melhora de 2% a 10%. Para 28% dos comerciantes, a expectativa é de 10% a 15% e para 15%, o acréscimo deve ser acima de 16%. O crescimento de até 5% é o menos aguardado na região, com apenas 14% das expectativas. O Dia dos Pais deve movimentar cerca de R$ 70 milhões em Rondônia e o gasto médio foi estimado em R$ 105,00, 16% abaixo do gasto médio previsto em termos nacionais.

Segundo o presidente da Fecomércio-RO, Raniery Coelho, o empresário rondoniense é um guerreiro está conseguindo fazer o comércio crescer, mesmo com a instabilidade. “A parceria com que o empresário vem buscando junto às prefeituras e ao Governo do Estado tem sido o diferencial do comércio. Finalmente, o poder público começa a voltar sua atenção ao segmento que mais gera emprego e renda no Estado. Tenho certeza que esse ano o Dia dos Pais será uma data bem mais positiva para o comércio”, comentou Raniery.