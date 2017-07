Fiero apoia integração Brasil-Bolívia

Um fato histórico e outro atual foram realçados na abertura da Semana de Integração Brasil- Bolívia, aberta na noite de segunda-feira, no auditório do Tribunal de Contas. O fato histórico foi narrado pelo empresário, ex-deputado federal constituinte e presidente do Conselho de Representantes da Federação das Indústrias de Rondônia, Chagas Neto, lembrando que a tratativa de integração entre os dois países vem desde o início do século passado. “As vezes avançam, às vezes dá uma recuada, mas o estágio de integração vivido atualmente é excepcional”, pontuou Chagas.

O presidente do Conselho de Representantes da Fiero presidiu a mesa em que o assessor do Ministério da Defesa da Bolívia, Reymi Luis Ferreira, abordou “as perspectivas de desenvolvimento na integração Brasil-Bolívia”. Chagas Neto citou as tratativas iniciadas no início do século passado pelo Barão do Rio Branco, que resultaram a anexação do atual estado do Acre ao território brasileiro. Até então, a área geográfica onde hoje é o Acre pertencia a Bolívia.

Já o presidente da Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, presidiu a mesa em que o vice-governador Daniel Pereira abordou os desafios e as perspectivas de integração de Rondônia com o Departamento (estado) do Beni, destacou que a integração só vai acontecer, de fato, se houver mútuo interesse econômico. “Felizmente e graças a iniciativas como as do deputado Eurípedes Lebrão e do Governo do Estado – com o vice-governador Daniel impulsionando essa bandeira -, essa relação comercial foi fortemente impulsionada nos últimos anos”, disse Marcelo Thomé.

O líder do segmento industrial de Rondônia falou das missões empresariais a Bolívia e o quanto elas ajudam nas relações comerciais entre Rondônia e o país vizinho. O entendimento de Marcelo Thomé sobre a força das relações comerciais na integração entre Brasil e Bolívia é corroborado pelo vice-governador Daniel Pereira.

Thomé disse que compreende a integração como um passo positivo para entre Rondônia e Bolívia. “É claro que essa integração é bem mais ampla e vai além das relações comerciais. A Bolívia oferece excelentes opções turísticas, culturais e também comerciais que muita interessa aos rondonienses. Desse ponto de vista, reputo como da maior relevância esse debate sobre a integração Brasil-Bolívia, com a presença de importantes autoridades dos dois países”, reiterou o presidente da Fiero.

O presidente da Fiero realçou ainda os pontos convergentes que podem ajudar a acelerar a desejada integração entre os dois países e citou a execução de projetos como o da hidrelétrica binacional a ser construída na cachoeira do Ribeira, no rio Madeira; a construção da ponte em Guajará-Mirim e a melhoria da infraestrutura de travessia do rio Guaporé, em Costa Marques. São projetos, segundo Marcelo Thomé, que representam passos concretos na política de integração entre os dois países.

Os representantes bolivianos asseguram que o país vem passando por momento econômico excepcional e que o Governo boliviano vem aproveitando o bônus desse momento para investir em infraestrutura rodoviária, sobretudo, nos estados que fazem fronteira com Rondônia.

Assessoria de Comunicação Social do Sistema Fiero

Carlos Araújo MTe – 162-RO