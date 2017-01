Filho de empresário é libertado de cativeiro e sequestradores são presos na capital

Porto Velho, Rondônia – O sequestro de um jovem identificado como Hiago L.M,G – filho do proprietário de uma concessionária de veículos- ocorreu na noite desta terça-feira (10). Segundo as informações, o jovem foi abordado no momento em que estaria aguardando sua mãe, nas imediações da concessionária, na Avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho.

A vítima foi localizada em um cativeiro na Rua Eça de Queiroz, Bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho. Na ação conjunta entre a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar, foram apreendidos vários objetos, como colete a prova de bala, munições de pistola . 40, touca e um par de luvas.

A polícia começou a investigar o caso após a mãe do jovem registrar, em uma ocorrência no 1°DP, o desaparecimento do filho. A mulher estranhou o fato do filho não atender as ligações e não responder às mensagens WhatsApp, que eram sempre visualizadas.

O crime começou a ser desvendado quando um dos acusados , Francisco Chagas Cunha Filho, 35 anos, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal dirigindo o carro da vítima (um fiat Toro, de cor branca) na BR-364, posto de fiscalização da PRF, no KM 48, sentido Guajará-Mirim. Segundo a polícia, ao ser questionado, de imediato o suspeito delatou seu comparsa e indicou o cativeiro onde estaria o jovem sequestrado.

Vários policiais foram até o local e prenderam Weliton Honório Xavier Junior, 22 anos, que estava foragido da Justiça. Em seguida, Hiago foi libertado. Apesar de bastante assustado, o jovem não apresentava lesões físicas. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes e ficou à disposição da Justiça.

