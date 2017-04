Foragido é preso com drogas e diz que traficantes estão se matando por domínio de regiões na capital

José Amilton S. J., de 23 anos, foi preso na noite de terça-feira (18) com várias porções de maconha e um revólver calibre 38 com munições, ao ser abordado por policiais da Força Tática no cruzamento das ruas Ibrahim Sued e Istambul, no Bairro Escola de Polícia, na região leste de Porto Velho.

Ao ser abordado, o jovem confessou que estava vendendo a droga e que a arma era usada para sua defesa. Conforme a polícia, ele ainda contou que nos últimos dias traficantes rivais começaram uma disputa por espaço na região e por conta disso estão se matando. Foi feita pesquisa nominal, sendo constatado que José Amilton estava foragido.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para Central de Flagrantes onde foi feito o registro de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e ficará à disposição da Justiça.

