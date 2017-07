Funcultural confirma para setembro retomada de festival de Fortaleza do Abunã.

Um dos principais eventos turísticos do município, o festival de praia volta a acontecer depois de oito anos sem uma edição e com a expectativa de receber em torno de 10 mil turistas tanto da capital rondoniense como de Rio Branco (AC).

Um dos principais motivos para a retomada do festival de praia de Fortaleza do Abunã, avalia Ocampo Fernandes, “foi o entendimento e a inclusão da comunidade da vila participando ativamente da organização do evento com a prefeitura”.

Durante a reunião com a Funcultural, estabeleceu-se a criação de uma comissão de moradores que ficará responsável, por exemplo, pelo fluxo de carros na vila, pela indicação dos vendedores ambulantes locais, “contribuindo para geração e aumento da renda na comunidade, além de apoiar o patrocinador, fazendo com que um único produto (bebida) seja vendido ali”, destaca Ocampo.

O encontro contou, também, com proprietários e representantes de bares, restaurantes e pousadas, com apoio total da administração distrital, que representa a prefeitura de Porto Velho.

A Funcultural terá ainda a parceria das secretarias de Meio Ambiente, Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Serviços Básicos, Obras Públicas,Turismo, Transporte e Trânsito, além da Defesa Civil Municipal, Emdur, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

O festival contará este ano com a participação de dois conjuntos musicais que tocarão repertório diversificado durante as duas noites. “A prefeitura está dando todo apoio na infraestrutura à retomada desse que é um dos principais eventos culturais e turísticos de Porto Velho, agora incluindo a comunidade, em sua realização”, concluiu Ocampo Fernandes.