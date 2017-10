Garimpeiros botam fogo na sede do Ibama e ICMBio em Humaitá

A sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) onde também funcionava o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram na tarde desta sexta (27) em Humaitá, Amazonas. Garimpeiros incendiaram o local e destruíram carros, deixando um rastro de destruição, porque os dois órgãos não queriam a garimpagem de ouro que eles estavam fazendo no rio em frente à cidade.

O Ibama havia feito uma reunião e decidiram que os garimpeiros da região se retirassem.

Veja imagens:

Mais informações em instantes.