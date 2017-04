Governador Confúcio cumpre agenda em Candeias, afirma Lindomar Garçon

Confúcio, juntamente com o deputado federal Lindomar Garçon, ouviram atentamente as reinvindicações, desde melhorias na educação, na saúde, combate às drogas, cursos profissionalizantes, transporte escolar, melhorias das estradas vicinais, mais créditos para os produtores rurais, recuperação de vias urbanas, melhorias no transporte coletivo, regularização fundiária, drenagens de águas pluviais e principalmente melhorias na segurança pública, com o aumento no contingente de policiais e melhores instalações nas dependências dos órgãos de segurança pública do município, entre outros.

