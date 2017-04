Governador cumpre agenda em Candeias com Lindomar Garçon e servidores do município.

O governador Confúcio Moura (PMDB-RO) estaria em Candeias do Jamari até a segunda-feira, dia 10, mas para nossa agradável surpresa o governador conseguiu antecipar a sua visita técnica ao município e assim o primeiro escalão da prefeitura, juntamente com o prefeito e os vereadores de Candeias puderam explanar todas as dificuldades que o município vem passando. É o que afirma Lindomar Garçom, com quem se reuniu junto aos servidores do município.

Confúcio, juntamente com o deputado federal Lindomar Garçon, ouviram atentamente as reinvindicações, desde melhorias na educação, na saúde, combate às drogas, cursos profissionalizantes, transporte escolar, melhorias das estradas vicinais, mais créditos para os produtores rurais, recuperação de vias urbanas, melhorias no transporte coletivo, regularização fundiária, drenagens de águas pluviais e principalmente melhorias na segurança pública, com o aumento no contingente de policiais e melhores instalações nas dependências dos órgãos de segurança pública do município, entre outros.

Por sua vez, Confúcio demostrou muita disposição em ajudar Candeias a sair da sua pior crise desde sua emancipação política. “Quero que vocês acompanhem todos os pedidos que estão me fazendo agora nos departamentos competentes do meu governo. Vou ajuda-los”, afirmou.

Estavam presentes na reunião o prefeito Luis Ikenohichi, o deputado federal Lindomar Garçon, o deputado estadual Cleiton Roque, o presidente da câmara Edcarlos, os vereadores Lucivaldo Fabrício, Professor de Assis, Ozéias Millennium, Dr. Lúcio, Luizinho Amazonas, Aussemir e Marcos da Hora e os secretários da prefeitura. O vereador Bejim estava a serviço em Triunfo, não sendo possível a sua presença naquele momento, o qual foi devidamente justificada.

Em sua fala Lindomar Garçon agradeceu ao governador Confúcio Moura por ter ido até Candeias ver de perto a situação do município. “Quero também dar o meu apoio através das minhas emendas destinadas a Candeias do Jamari, que em sua maioria foi via governo do estado, devido a inadimplência do município. Foram mais de R$ 10 milhões de reais, que serão investidos na educação, saúde, drenagens, lazer, estradas vicinais, asfaltamento, aquisição de veículos, melhorias no poder legislativo, iluminação, construção de uma capela ecumênica, tratores agrícolas com implementos, construção do feirão do produtor rural, entre outros. Acredito que com o apoio do governador Confúcio e da assembleia legislativa, aqui representada pelo deputado Cleiton Roque, os moradores de Candeias poderão ter a certeza de que dias melhores virão”, afirmou Lindomar Garçon.