Governador de Rondônia ironiza excesso de feriados no Brasil

Confira a íntegra da postagem de Confúcio Moura, do PMDB, em seu blog particular.

O governador de Rondônia Confúcio Moura, do PMDB, ironizou o excesso de feriados no Brasil em sua última postagem publicada no seu blog particular. Embora tenha iniciado suas considerações em tom de brincadeira, tirando sarro sobre a situação, finalizou sua retórica de forma enfática destacando que, se for necessário, descumprirá as leis que instituem os feriados a fim de manter a produtividade administrativa.

“Brincando ou não, eu quero me insurgir contra isto. E o Governo de Rondônia trabalhará para puxar o comércio pra cima, puxar a renda das pessoas pra cima, buscar os impostas para fazer o caixa, para cumprir com as contas que terei que pagar. Tire seu ócio no sábado e no domingo, porque já é muito, e que se pode levantar as mãos para os céus de terem sábados e domingos. Mais que isto, meu querido irmão, é luxo de mais”, disse o peemedebista.