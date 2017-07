Governo de Rondônia ignora greve da Caerd; servidores falam em inchaço na folha, salários atrasados e constrangimento

Porto Velho, RO – A greve dos servidores da Caerd (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia) chega a seu 10º dia sem retorno por parte do Governo do Estado, segundo Roberto Leite, presidente do Sindur (Sindicato dos Urbanitários).

A reportagem do jornal Rondônia Dinâmica esteve, na manhã desta segunda-feira, em frente à sede da Caerd, na Av. Pinheiro Machado com Rua João Goulart.

Estruturalmente organizada, a paralisação conta com participação de inúmeros profissionais que, embora tenham reivindicações, não quiseram se manifestar –por medo de represálias.

“São três pontos: a questão de reposição de perdas salariais; de atrasos continuados de salários e aumento no número de funcionários, causando inchaço na folha”, disse Leite.

A redação tentou contato com a diretora-presidente da companhia Iacira Terezinha Rodrigues Azamor, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

Governo silencia diante do caos na Caerd.