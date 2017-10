Grave acidente deixa um morto e oito feridos em Jaru

Dois veículos colidiram frontalmente no início da noite desta sexta-feira (13) na altura do km 10 da RO 464 (linha 603), resultando em uma morte e oito pessoas feridas.

O condutor do automóvel Volkswagen Santana, Antonio Bernardino, que seguia com quatro ocupantes retornando para a cidade de Jaru, perdeu a visibilidade devido a uma forte chuva, e acabou invadindo a pista contraria, se chocando com um Fiat Siena Táxi, com cinco ocupantes, que seguia em sentido contrário, com destino a Vale do Anari.

Todos os envolvidos ficaram feridos, porém se lesionaram com maior gravidade o condutor do Santana uma passageira do táxi e sua filha de aproximadamente quatro anos de idade.

No Santana seguiam quatros operários que trabalhavam em uma obra naquela localidade, segundo seus relatos, o veículo em que estavam apresentava defeito no ar condicionado, o que dificultou a visibilidade durante a chuva, em uma curva o veículo acabou invadindo a pista contrária e colidindo violentamente no táxi. Os ocupantes do Santana também culparam a falta de faixa na pista.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram paras o local e com apoio de policiais militares da cidade de Theobroma realizam o socorro das vítimas que foram encaminhadas para a unidade de emergência da cidade de Jaru.

Após dar entrada na unidade de socorro em Jaru, condutor do Santana, Antonio Bernardino, não resistiu e veio a óbito.

Autor / Fonte: JARUONLINE