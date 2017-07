Grave capotamento de Uno na BR-364 deixa 06 pessoas feridas, entre elas duas crianças

Seis pessoas, entre elas uma criança de dois anos e um recém nascido, ficaram seriamente lesionados durante um capotamento na noite de sexta-feira (30) na cabeceira da ponte da Jacutinga, na BR-364, entre os municípios de Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste.

As vítimas receberam os primeiros socorros de equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros e foram socorridas para a emergência do hospital João Paulo II, duas delas em estado grave.

Segundo informações do condutor para a PRF, ele seguia de Porto Velho para Ariquemes em um carro modelo Fiat Uno, quando próximo da ponte o pneu traseiro estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e capotar o veículo por várias vezes. Na unidade de saúde, quatro dos seis ocupantes foram liberados pelo médico após avaliação, dentre eles as crianças. As outras duas pessoas seguem internadas.