Grupo chinês doa lâmpadas de LED para a Praça das Três Caixas d’Água

A praça ainda não tinha esse tipo de iluminação, considerada mais econômica

O lançamento do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI), etapa que precede a Parceria Público Privada (PPP) da iluminação da cidade, já trouxe bons frutos para Prefeitura de Porto Velho. Com a ampla divulgação do projeto, o olhar de empresários de diferentes partes do país e do mundo, como Coréia, Alemanha e China voltou-se para a capital.

Até agora, mais de 60 interessados se manifestaram. Entre eles, representantes de um grupo de empreendedores chineses que estiveram na cidade para buscar o edital e obter mais informações, fizeram questão de conhecer a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e estreitar relações com vistas à conclusão do processo de PPP.

Na oportunidade, o presidente da Emdur, Breno Mendes sugeriu aos empresários que firmassem uma parceria com o propósito de divulgar a qualidade dos produtos ofertados pelo grupo Ling Long, que tem sede em São Paulo. Aceito o convite, a empresa doou lâmpadas de LED para a iluminação da Praça das Três Caixas D’água.

“Eu sugeri a eles que seria interessante enquanto não sai um resultado, até pelo interesse deles em montar uma fábrica de luminárias em Porto Velho, que fizessem uma doação a uma praça. Eles retornaram para São Paulo e resolveram mandar esse equipamento, que já deve ser instalado na próxima semana”, detalhou Breno.

No total foram doadas 8 luminárias de 120 watts e dois tipos de LED, avaliadas cada uma em cerca de R$ 2,5 mil. A praça cartão postal da cidade ainda não estava equipada com esse tipo de iluminação. “É um ganho para a nossa administração. Além da qualidade da iluminação, representa economia de mais de 80% só nessa praça, fora a aquisição. O visual também muda, valorizando o ponto turístico “, comemorou o presidente.

