Hildon apresenta equipe que tem a responsabilidade de mudar Porto Velho

O novo prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves apresentou em coletiva à imprensa, após a cerimônia de posse na tarde deste domingo os nossos assessores de primeiro escalão que irão assumir às pastas municipais da capital, mas adiantou que os decretos de nomeação são provisórios e que todos serão renomeados após a reestruturação das pastas que deve acontecer nos próximos dias. frente da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais (Sempre), está Júlio César Siqueira, e no Planejamento (Sempla), assume Luiz Guilherme Erse da Silva. Na Secretaria de Fazenda (Semfaz), assume Luiz Fernando Martins, e na Secretaria de Saúde, entra Alexandre Porto, que como executivo experiente em Porto Velho, declara que as ações prioritárias serão verificar os motivos pelos quais quatro unidades de saúde na capital estão fechadas e definir o que será feito delas. “Estamos com uma das pastas de maior demanda, com problemas sérios a resolver, mas vamos até o dia 31 de março diretamente nas unidades, saber as necessidade de cada uma, e já buscar resolver as urgências para começarmos a trabalhar com um atendimento mais humanizado e de qualidade para a população portovelhense”, disse o secretário Alexandre Porto.

Na Secretaria de Administração (Sead) assume Hélio Fabrício Faria Lima, e na Secretaria de Ação Social entra Claudinaldo Rocha. Na Semur permanece Marcia Cristina Luna que, segundo o prefeito, já tem conhecimento na área e tem o trabalho em andamento que deve ser continuado.

João Bosco Costa assume o Instituto de Previdência (Ipam), onde Hildon Chaves garante que haverá tomada de contas para analisar onde estão os erros e possíveis ações de corrupção, para então colocar a casa em ordem.

Robson Damasceno fica à frente da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), e Jucá Castanheira a Secretaria de Agricultura (Semagric). Tiago Beber assume a Secretaria de Obras (Semob), Marden Negrão a Secretaria de Trânsito (Semtran), Antônio Ocampo Fernandes comandará a Fundação Cultural (Funcultural).

Esporte



A jornalista Ivonete Gomes foi escolhida pelo prefeito para a Secretaria de Esporte e Lazer. “Temos três projetos que já serão encaminhados nesta primeira fase de prioridades para o Ministério do Esporte, e que sendo aprovados funcionarão com o patrocínio de empresas privadas. As empresas que colaborarem terão desconto na cobrança de impostos”, explica a secretária.

Segundo Ivonete Gomes, os 12 campos de futebol de várzea que existem na cidade estão incluídos no plano de melhorias. “Vamos acabar com os campos de terra e dar mais qualidade para implantando gramado sintético, além de alambrados cercando os campos. Também vamos criar escolinhas de futebol nos bairros, incentivando o esporte e tirando as crianças da ociosidade”, revelou.

Outra novidade para o esporte é a conclusão do Ginásio da Escola Padrão, uma obra parada há anos e que com potencial espaço para a prática de torneios interescolares e comunitários.

Dos 15 secretários, oito são servidores efetivos da prefeitura. Uma promessa sendo cumprida quanto à valorização de profissionais técnicos capacitados para unir à equipe nos cargos de confiança.

Hildon falou ainda na coletiva que a transparência em sua gestão será total, e que o portal da transparência da prefeitura deve passar por aprimoramento para melhor atender à população. “Além disso, criaremos o canal de denúncias através da ouvidoria e do disque denúncias, que será disponibilizado também aos órgãos de controle para que não só o prefeito, mas também os fiscalizadores tomem conhecimento dos problemas. Vamos combater a corrupção”, disse Chaves.