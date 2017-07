Homem chama a polícia após matar a mulher asfixiada na zona leste

Porto Velho, Rondônia – A polícia prendeu na madrugada desta terça-feira (11) Francisco Ferreira Rola, 28 anos, que confessou ter matado sua companheira, com quem vivia há quase um mês em uma residência localizada na Avenida José Amador dos Reis, bairro Cascalheira, setor leste de Porto Velho.

A vítima, Rosângela Ferreira Lima, 39 anos, foi encontrada morta em cima da cama com sinais de violência, principalmente no pescoço. Segundo a polícia, o acusado relatou que a vítima passou a ameaçá-lo após descobrir que ele estava foragido da justiça do estado do Acre.

O casal estava junto há um mês e , na noite passada, ambos tiveram uma discussão após a mulher dizer que ligaria para polícia para entregá-lo.

Ele apertou o pescoço da vítima até que ela desmaiasse. Em seguida , a mulher foi colocada em cima da cama. O marido usou um travesseiro para matá-la asfixiada.

Francisco Rola colocou um lençol sobre a mulher, trancou a casa e tentou fugir. Ele foi assaltado e os bandidos levaram o valor de 500 reais que seriam usados para comprar sua passagem para outro lugar. Desesperado, ele ligou para polícia e informou o caso de homicídio. A criminalistica fez seus trabalhos periciais, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal pelo rabecão e o acusado apresentado na Central de Flagrantes.

PC/Tudorondonia