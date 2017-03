Homem descobre que foi traído pelo próprio amigo e se joga do viaduto

Na noite desta sexta-feira, um homem, ainda não identificado, se jogou do viaduto de Ji-Paraná. O Corpo de Bombeiros chegou rápido no local e o conduziu ao HM apenas com algumas escoriações pelo corpo.

Totalmente transtornado, o homem tentou fugir do hospital e precisou ser algemado para receber a medicação.

De acordo com os Bombeiros Militares que atenderam a ocorrência, o homem pulou de uma altura de quase 10 metros e, por sorte, caiu em cima da grama, o que acabou amortecendo a queda.

Durante o caminho, o homem teria dito aos bombeiros que a sua esposa o traiu com seu melhor amigo. Ao saber do acontecido, decidiu acabar com sua vida.

Após receber os primeiros procedimentos no hospital, ele fugiu da sala de observação.