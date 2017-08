Homem é atacado e morto por onça-pintada durante caçada em reserva de RO

Um sitiante foi atacado e morto por uma onça-pintada na Floresta do Jamari, no distrito de Triunfo, a 100 quilômetros de Porto Velho. Segundo a Polícia Militar (PM), o morador havia saído para caçar na reserva no dia 28 de julho. Como o caçador não retornou para casa, a família decidiu fazer buscas na região. Nesta quinta-feira (3) eles encontraram a vítima já morta, com uma perfuração de dente no crânio.