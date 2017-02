Homem é encontrado morto com sacola na cabeça embaixo de obra de viaduto de Porto Velho

Um homem ainda não identificado, possivelmente morador de rua, foi encontrado morto com um saco na cabeça embaixo da construção do viaduto da Avenida Campos Sales, com a BR-364, no bairro Vila Tupi em Porto Velho. O corpo foi localizado logo nas primeiras horas deste sábado (11) por populares que, assustados, acionaram a Polícia Militar.

O local foi isolado e a Perícia Técnica junto com o rabecão foram acionados para fazer os trabalhos de praxe. Policiais civis da Delegacia de Homicídios estão no local colhendo informações e também para auxiliar os trabalhos da perícia. A morte pode ter sido causada por asfixia.