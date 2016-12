Homem é executado com vários tiros na região rural de Porto Velho

Williasson Bastos da Silva foi morto com pelo menos quatro tiros no corpo e nuca. Ele era vendedor de DVDs e estava cumprindo condicional. Não se sabe sobre o assassino.

Um jovem identificado como Williasson Bastos da Silva, de 38 anos, foi executado com vários tiros na manhã desta terça-feira (27), na Estrada da Areia Branca, cerca de sete quilômetros de Porto Velho, na região rural de Porto Velho.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou no local pôde constatar a veracidade da denúncia e acionou a equipe da perícia técnica junto com o rabecão para fazer os trabalhos necessários. De acordo uma testemunha que é morador da região, ele escutou vários disparos e quando foi ver do que se tratava acabou se deparando com o corpo da vítima próximo de uma motocicleta, mas não viu nenhum suspeito.

Williasson Bastos da Silva foi morto com pelo menos quatro tiros que atingiram as costas, braço e nuca. Segundo relatos de moradores da região, a vítima era vendedor de DVDs e estava em liberdade condicional. Várias cápsulas de pistola calibre .380 foram encontradas no local.

A Polícia Civil da Delegacia de Homicídios está no local apurando o caso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Via Rondoniagora