Homem é executado com vários tiros na Zona Sul de Porto Velho

Um homem de 37 anos de idade, João Lima da Silva, foi executado com vários tiros em frente de uma residência localizada na Rua Atabaque, Bairro Castanheiras, região sul de Porto Velho, na manhã desta sexta-feira (27).

De acordo com informações de testemunhas, a vítima chegava com sua filha uma criança de aproximadamente 10 anos, quando foi surpreendida por um homem em uma moto que efetuou vários tiros. João caiu da moto e o criminoso se aproximou e efetuou outros tiros. Em seguida, um carro se aproximou, o carona desceu armado, se aproximou do corpo e disparou mais algumas vezes. Logo depois, todos fugiram.

A criança chegou a ser atingida com um tiro de raspão, mas passa bem. Os familiares acionaram a polícia. Uma equipe do Samu constatou o óbito.

No local, cápsulas de pistolas calibre ponto 40 e 9mm foram achadas espalhadas no chão.

Publicidade

A perícia foi acionada e fez os trabalhos de praxe em seguida o corpo foi removido pelo rabecão para o IML.

Policiais civis da delegacia de homicídios estão colhendo informações com a família e testemunhas. A polícia acredita em um possível acerto de contas. Câmeras de segurança de casas próximas ao local do crime devem ajudar nas investigações.

Autor / Fonte: Rondoniagora