Homem é morto após discutir com dono de bar

Porto Velho, Rondônia – No início da tarde de sábado (29), a Polícia Militar registrou mais um crime de homicídio em Porto Velho. Desta vez , a vítima foi um homem de aproximadamente 35 anos, identificado como Elielson Pereira Lima. Ele foi executado com vários tiros após discutir com o dono de um bar localizado na Rua João Alfredo com Rogério Weber, no bairro Baixa União, ao lado do Terminal de Integração, na região central da capital.

As primeiras informações que testemunhas passaram à polícia dão conta de que a vítima chegou no bar e , por motivos desconhecidos, se desentendeu com o dono do estabelecimento. Em dado momento, o proprietário sacou uma arma e disparou várias vezes contra o suposto freguez, que, atingido, caiu no meio do cruzamento.

Uma equipe avançada do Samu esteve no local e constatou o óbito. O acusado fugiu tomando rumo ignorado. A PM isolou o local e acionou a perícia para fazer os trabalhos de praxe. O corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal para exames.

