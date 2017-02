Homem é preso acusado de estuprar idosa de 81 anos

Na manhã deste domingo ( 05 ), por volta das 10h30, um homem de 36 anos, identificado como Roberto M D, foi preso acusado de estupro contra sua vizinha, uma idosa de 81 anos. O crime aconteceu na Rua Projetada, Bairro Centro, em Itapuã do Oeste/RO, aproximadamente 110 quilômetros da capital.

De acordo com as informações obtidas, o homem invadiu a casa da idosa lhe agarrando por trás, tampando a boca dela para não gritar e em seguida a derrubou no chão da sala da casa. Na sequência, o indivíduo retirou a roupa da idosa e após passar cuspe na parte genital da vítima tentava a penetração.

Porém, a bisneta da idosa, uma criança de 9 anos, foi em busca de ajuda e chamou por uma familiar nas proximidades, que logo chegou na residência gritando e o acusado saiu correndo, ainda segurando as calças. A idosa, muita assustada, reclamava de falta de ar e foi socorrida para a unidade de saúde da localidade. Acionada para o local, uma guarnição da Polícia Militar realizou diligências e obteve êxito em prender o indivíduo. Aos policiais, ele confessou o crime, justificando que estava muito embriagado.

Mediante ao exposto, Roberto foi apresentado na Central de Flagrantes, ficando à disposição da Justiça.