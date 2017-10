Homem é preso após atropelar e matar mulher; segundo a polícia, ele estaria embriagado e não possui CNH

Itapuã do Oeste, Rondônia – Um motociclista inabilitado e supostamente embriagado, Daniel N. S. (22) , foi preso, no final da noite de sexta-feira ( 13) , após atropelar e matar uma mulher de 50 anos, identificada como Jonice S. S. (50). O trágico acidente aconteceu na Avenida Presidente Médici com 7 de Setembro, no centro de Itapuã do Oeste, distante 110 quilômetros de Porto Velho..

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito transitava em uma motocicleta Honda Titan com placa da capital, quando, no cruzamento, atropelou violentamente a vítima, que seguia em uma bicicleta. Gravemente ferida, a mulher ainda foi socorrida, mas morreu dentro da ambulância na BR-364, no trajeto para o hospital João Paulo II. Daniel foi encaminhado ao hospital da localidade. Uma equipe da Polícia Militar esteve presente e ao ser realizado o teste de bafômetro, o resultado apresentado foi 0,42 Mg/L por ar expelido pelos pulmões. .

Segundo a polícia, diante da comprovação de embriaguez, o suspeito recebeu voz de prisão. Foi verificado também que Daniel não possui Carteira Nacional de Habilitação. O corpo da vítima foi removido para o IML da capital..

