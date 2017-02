Homem é preso após estuprar vizinha de 81 anos

Um homem de 36 anos foi preso suspeito de estuprar uma idosa de 81 anos na manhã do último domingo (5) em Itapuã do Oeste. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher resistiu a tentativa e acabou ficando com lesões nos joelhos, cotovelos e nariz. O homem é vizinho da idosa.



Os policiais relatam na ocorrência que o Central Integrada de Operações Policiais (Ciop) recebeu uma ligação informando que uma idosa tinha sido espancada por um homem, mas logo em seguida outra ligação informava que se tratava na verdade de estupro. No local, uma testemunha contou que um homem havia estuprado a avó de seu marido e que devido aos ferimentos, e também a falta de ar, ela tinha sido encaminhada ao pronto-socorro local.

A testemunha contou ainda que sua filha de 9 anos faz companhia para a idosa e foi ela que chamou a mãe informando que um homem estava mexendo com a idosa. Quando o suspeito avistou a mulher chegando correu tentando vestir a bermuda que estava na altura dos joelhos.

No hospital, a vítima relatou que o homem já teria tentado entrar em sua residência durante a madrugada, mas ela ameaçou chamar a polícia e ele foi embora. Já na manhã de domingo, ele aproveitou o momento em que ela fazia o almoço, a agarrou por trás com uma mão tampando a sua boca e um braço envolta do seu pescoço. A mulher resistiu, mas tropeçou em uma cadeira e caiu de bruços, momento em que o homem tirou a roupa da vítima e só não conseguiu consumar o fato porque a testemunha chegou.

A Polícia Militar fez buscas e algumas horas depois encontrou o suspeito dentro de um recinto das crianças brincarem, no quintal de sua residência. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes.