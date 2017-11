Homem é preso por agredir filho de 1 ano de idade com raiva da esposa

Um homem de 26 anos, Gustavo B.N.P., foi preso na noite desta segunda-feira (13) após jogar, de forma violenta, o filho de 1 ano de idade no chão durante uma briga com a esposa. A criança ficou com hematomas pelo corpo. O caso aconteceu em um residência localizada no Bairro Aeroclube, Zona Sul de Porto Velho.

Após a confusão, a mãe da criança a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul e disse que ela havia caído, mas a cunhada, que estava presente, contou que o pai tinha agredido o filho com raiva da mãe da criança. Uma enfermeira acionou a Polícia Militar.

Os policiais conversaram a mãe da criança, mas ela continuava negando que o marido tivesse agredido o filho. No entanto, após muita insistência, ela acabou confessando e disse ainda que não é a primeira vez que ele desconta a raiva na criança.

O homem, que também estava na UPA, recebeu voz de prisão e foi conduzido para Central de Polícia onde foi feito o registro de lesão corporal.

