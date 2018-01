Homem invade hospital e tenta matar ex-esposa a facadas

Elvio S., de 35 anos, foi preso nesta quinta-feira (4) no município de Itapuã do Oeste, interior de Rondônia, ao tentar esfaquear sua ex-esposa, uma mulher de 53 anos de idade, com um canivete dentro do Hospital Municipal José Baioco. A mulher trabalha na unidade de saúde.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que o homem teria tentado ferir a mulher e, em seguida, fugiu em um mototáxi com destino à rodoviária da cidade. Os policiais militares foram até a rodoviária e localizaram o agressor, que ainda estava armado com o canivete.

No hospital, a vítima relatou que o conduzido é seu ex-marido e que os dois estão separados há mais de dois meses. Ela disse ainda que estava no plantão quando o ex-marido chegou ao hospital portando um canivete. Ao vê-lo, a vítima afirma que correu para um dos quartos do hospital e se trancou. O homem já teria ameaçado matar a ex-esposa várias vezes com o mesmo canivete.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, como não conseguiu ferir a mulher, o homem danificou a motocicleta da vítima, rasgando os dois pneus e o banco da moto com o canivete, além de quebrar o farol e o painel da moto.

Devido aos fatos, foi dada voz de prisão ao conduzido e encaminhado para a Central de Flagrantes de Porto Velho.

