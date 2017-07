Homem leva tiro no pescoço em bar de Porto Velho

Suspeito fugiu após efetuar o disparo e não foi encontrado pela PM. Esposa do suspeito foi presa por tráfico de drogas. Um homem de 23 anos foi atingido com um tiro no pescoço quando estava em um bar na noite de sábado (15), no bairro Triângulo, em Porto Velho.

A esposa do suspeito, uma jovem de 24 anos, foi presa, por portar drogas. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi informada que um jovem havia levado um tiro no pescoço e uma viatura foi encaminhada até o local. O suspeito do crime conseguiu fugir e não foi encontrado pela PM.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima no chão. O jovem relatou que quem efetuou o disparo contra ele foi o dono do bar e que a esposa do suspeito estava no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João Paulo II. O tiro pegou no pescoço, segundo o boletim de ocorrência.

A PM questionou a mulher sobre onde estaria o marido, mas a jovem tentou dificultar o trabalho dos militares e os xingou. Após buscas no local, foram encontrados diversos relógios, uma quantia em dinheiro e duas porções de maconha. O dono do estabelecimento comercial não foi encontrado, pois fugiu após atirar.