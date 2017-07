Homem que estuprou enteadas e sobrinha é condenado a meio século de cadeia em Rondônia

Porto Velho, RO – A juíza de Direito Euma Mendonça Tourinho, do 2º Juizado da Infância e da Juventude, sentenciou Joel C. R. pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra três crianças: duas delas, suas enteadas; a última, sua sobrinha.

Cândido chegou a ser preso preventivamente por não ter comparecido em Juízo, mas foi solto mediante cumprimento de medidas cautelares.

“O réu apenas negou o cometimento do crime, mas não há qualquer prova que lhe isente da atuação ilícita atribuída a sua autoria em face das 03 (três) vítimas”, disse a juíza.

E concluiu:

“Feitas estas considerações, entendo que não há dúvida acerca da existência dos fatos. No mesmo norte, as provas colhidas durante a investigação foram confirmadas na fase judicial e demonstraram que o Réu cometeu as infrações penais que lhe são imputadas”, finalizou.

Meio século de cadeia

Levando em conta os três crimes praticados por Joel C. R., o Poder Judiciário somou as penas de cada delito chegando a um total de 48 anos de reclusão, ou seja, quase meio século de cadeia.

Cabe recurso.

O sentenciado poderá recorrer em liberdade “até que haja o trânsito em julgado, pois esteve nessa condição em todo o processo”, decidiu a magistrada.

