Hospital do Câncer recebe verba para compra de equipamentos

Referência no tratamento do câncer em Rondônia, o Hospital do Câncer de Barretos recebeu novos recursos para ampliar a infraestrutura da rede. Nesta semana, foram pagos R$ 500 mil para a aquisição de novos equipamentos.

Viabilizado pelo deputado federal Marcos Rogério, o recurso se soma a outros, já enviados pelo parlamentar, para melhorar a estrutura das unidades de saúde do estado, e custear a compra de insumos básicos.

Segundo Marcos Rogério, a verba será aplicada na aquisição de novos equipamentos e material permanente para a unidade. “O hospital presta um importante serviço para a população do estado. Por isso, tenho como uma das minhas prioridades enviar recursos para ampliar a rede”, disse.

A unidade de Porto Velho conta com serviço ambulatorial, oncologia clínica (quimioterapia) e centro cirúrgico preparado para realizar cirurgias de pequena, média e alta complexidade. A capacidade de atendimento da rede é de 1.800 atendimentos por mês.

Jornalista e Assessora de Imprensa