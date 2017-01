Idoso morre após ter moto atingida por carro e ser lançado contra poste

Acidente ocorreu na última segunda-feira (23) em Pimenta Bueno. Condutora do carro não se feriu.

Um motociclista 62 anos morreu no fim da tarde da última segunda-feira (23), em Pimenta Bueno (RO), a 520 quilômetros de Porto Velho, após ser atingido por um carro que colidiu na traseira da motocicleta que a vítima pilotava. Com o impacto, o idoso foi arremessado contra um poste de iluminação e morreu no local. A condutora do carro não se feriu.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a motocicleta e um carro de passeio trafegavam pela Avenida Turíbio Odilon Ribeiro sentido BR-364. Em determinado momento, por razões ainda desconhecidas, o carro colidiu na traseira da moto. Com a colisão, o piloto foi arremessado contra um poste de iluminação e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e durante o atendimento constatou que o idoso já estava sem vida. Conforme a PM, a condutora do carro, de 26 anos, disse que no momento do acidente estava com o filho de dois anos no veículo.

Após a condutora do carro ser ouvida no local e a conclusão do trabalho da Perícia Técnica, o trânsito foi restabelecido e o corpo liberado para a funerária de plantão. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, que deve investigar o acidente, como homicídio de trânsito.