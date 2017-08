Incêndio destrói cinco salas em escola da Capital

No final da tarde desta segunda-feira (1º), a Escola Estadual Marcos Freire, localizada no Bairro Ronaldo Aragão, zona leste de Porto Velho, foi atingida por um incêndio. Segundo informações preliminares, cinco salas foram destruídas pelo fogo. Há suspeita de que a ação foi um ato criminoso.



Os funcionários da escola não sabem como teria iniciado as chamas, mas informaram que o fogo começou na primeira sala e logo se alastrou para as demais. No momento que o incêndio iniciou estava havendo aula nas demais salas de aula.



Rapidamente várias viaturas de combate à incêndio do Corpo de Bombeiros Militares e Civis revezaram os trabalhos para conter as chamas. Ninguém ficou ferido e o fogo depois de algumas horas foi controlado.

Via Rondoniaovivo