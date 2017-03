INCESTO: Com a ajuda dos pais, homem engravida irmã menor e enterra feto

Um jovem de 20 anos engravidou a irmã, de 14, e enterrou o feto com a ajuda dos pais. O trio acabou sendo preso em Palotina, na Zona Rural do Paraná, na última quinta-feira.

O caso só foi divulgado nesta terça-feira (28) pela polícia. Os suspeitos vão responder por ocultação de cadáver, além de serem investigados por crime de aborto e abuso sexual.

Segundo informações do G1, a mãe da criança estava com oito meses de gestação quando os pais decidiram provocar o aborto e enterrar o feto próximo à casa onde moravam. Graças a uma denúncia anônima sobre um parto caseiro sem assistência médica, a polícia conseguiu chegar aos suspeitos.

Apesar de a mãe negar envolvimento, o pai, de 44 anos, confessou que sabia do caso. “Vamos apurar a participação de cada um tanto no abuso sexual da menor quanto no aborto”, ressaltou o delegado Aldair Oliveira, responsável pelo caso. A vítima está sob cuidados do Conselho Tutelar do município.

Ainda de acordo com a reportagem, a Polícia Civil aguarda o resultado da coleta de material genético no local do sepultamento caseiro para determinar a paternidade, o sexo e causa da morte.