Inscrições para o Simpósio sobre Cidadania e Diversidade Sexual se encerram na quinta-feira

Os interessados em participar do Simpósio Cidadania e Diversidade Sexual podem se inscrever na página do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional ( http://ceafnet.mpro.mp.br/ceafnet/Home/Evento/64 ) até as 23h59 da quinta-feira, dia 16 de fevereiro.

O Simpósio, promovido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Ariquemes (Curadoria da Cidadania e dos Direitos Humanos), ocorrerá no dia 17 de fevereiro, a partir das 19 horas, no auditório da Promotoria de Justiça da Comarca de Ariquemes. O credenciamento dos inscritos será a partir das 18h30.

O evento terá como palestrante o professor o Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia (Unir) e professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Mato Grosso (PPGAS/UFMT), Estevão Rafael Fernandes, graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília (2002), Mestre em Antropologia pela Universidade de Brasília (2005) e Doutor em Ciências Sociais (Estudos Comparados sobre as Américas) pela Universidade de Brasília (2015).

O simpósio tem como público-alvo integrantes do Ministério Público com atuação na área de defesa dos direitos humanos e comunidade em geral, tendo por finalidade combater a violência decorrente de preconceito/discriminação e ampliar o acesso a justiça das pessoas vítimas de preconceito/discriminação, suscitando a conscientização social de modo geral.

O Simpósio faz parte do projeto Igualdade, desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional da Cidadania (CAOP-Cidadania), o qual busca estabelecer uma política institucional de combate à discriminação e ao preconceito de qualquer natureza, bem como promover auxílio aos órgãos de execução nas questões afetas à violação dos direitos humanos decorrentes destes preconceitos.

ASSESSORIA