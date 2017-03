Interdistrital completa 26 anos e Semes discute campeonato

Os detalhes sobre o Campeonato Interdistrital edição 2017, que este ano está completando 26 anos, foram discutidos e apresentados a todos os administradores de distritos de Porto Velho durante reunião realizada na tarde de terça-feira (7), no auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, com a secretária municipal de Esportes e Lazer (Semes), Ivonete Gomes, corpo técnico da pasta e o diretor da Divisão de Desenvolvimento Distrital, Eutimar Mequiles.

O primeiro encontro sobre o campeonato que está comemorando 26 anos serviu para a apresentação de datas e locais de abertura, premiação, entre outros detalhes. Conforme o debate, ficou programada que a etapa BR-364 será de 18 a 23 de maio, com abertura em Jacy Paraná, e a etapa Baixo Madeira, de 7 a 11 de junho, com início em Calama.

“A escolha de Jacy como ponto de partida se deu pela economia que pode ser gerada e pela oportunidade de inaugurar um campo que será entregue pela Santo Antonio Energia”, explicou Ivonete. O Campeonato Interdistrital é aberto aos 13 distritos de Porto Velho e ainda mais três localidades.

Uma próxima reunião, no dia 4 de abril, deve confirmar as inscrições dos times de futebol e voleibol da etapa BR e futebol na etapa Baixo Madeira. Já no dia 3 de maio, acontece o congresso técnico para apresentação do regulamento geral e sorteio das chaves.

“Por isso a importância desse momento com os administradores, para que eles sejam informados das ações desenvolvidas e assim ajudem a organizar os respectivos times”, finalizou.

Texto e fotos Comdecom

Comunicação – Prefeitura de Porto Velho