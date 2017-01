Irmão de Jair Montes é nomeado na prefeitura; vereador diz que não sabe como aconteceu

Porto Velho, RO –

“Foi um engano” e “fui tomado de surpresa” foram expressões utilizadas pelo vereador Jair Montes (foto), do PTC, ao ser questionado sobre a nomeação de seu irmão, Francisco de Figueiredo Monte, para ocupar cargo comissionado na Secretaria Municipal de Administração (SEMAD). A informação foi obtida através de uma fonte do jornal eletrônico

O prefeito Dr. Hildon Chaves, do PSDB, alocou Francisco Monte na secretaria na condição de assessor de Planejamento e Acompanhamento Programático. O decreto fora publicado no Diário Oficial do Município de Porto Velho na última terça-feira (17).

“Vou tomar providências quanto a isso”, exclamou ainda o vereador. Jair Montes disse também que já está na prefeitura a fim de saber ‘como esse nome (de seu irmão) chegou aqui’. “Será exonerado”, concluiu.

Um assessor jurídico alegou que a situação é, no mínimo, estranha. Na Administração Pública, para que haja um ato de nomeação através de decreto, é exigido todo um trâmite envolvendo farta entrega de documentação e outros critérios.

“Pode ter ocorrido um engano? Sim, pode. Mas é improvável. Atrás de um nome completo há farta disponibilidade de documentos, verificações e assinaturas. Uma nomeação por engano poderia ocorrer de maneira mais fácil, por exemplo, em caso de nomes idênticos ou muito parecidos. É uma situação estranha, a primeira vez que vejo”, finalizou.

A redação procurou a assessoria da prefeitura para que explicasse por que Francisco Figueiredo fora nomeado, mas até o fechamento da matéria não obteve retorno. O espaço está aberto para eventuais esclarecimentos.