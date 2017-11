Isonomia: A idade do servidor foi maior empecilho para empréstimo do Banco do Brasil

O banco do Brasil que no primeiro pagamento da Isonomia do Sintero (processo 2039), antecipou para os professores parte dos recursos destinados a eles em forma de empréstimos (CDC), não pode mais realizar essa modalidade porque o maior empecilho é a idade do servidor. A média dos que esperam pela Justiça do Trabalho há 29 anos para receber os seus direitos, é de 65 anos. Com isso, o banco, por determinação interna, não pode mais conceder empréstimos para que os servidores dividam e paguem em 60 parcelas como é comum a todos os bancos que trabalham com essa modalidade.

Não oficializaram essa informação, mas, devem fazer isso em ofício endereçado ao Sintero que foi o proponente desse acordo.

Além das exigências que fizeram ao próprio sindicato e ao TRT com expedição de certidões, eles alegaram que os recursos ainda não estão assegurados no Orçamento Geral da União, o que seria uma inverdade, porque está garantido e sua aprovação final, assim como todo o Orçamento Geral da União, se dará no dia 21 de dezembro pelo Congresso Nacional. A verdade é que o Banco do Brasil não se sentiu seguro para fazer essa operação por conta dos boatos de que esses recursos dos servidores da educação ainda podem sofrer atrasos e modificações, o que seria ilegal, inclusive.

Carlos Terceiro