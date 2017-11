Os recursos requisitados pelo TRT ao Ministério do Planejamento no valor de

R$ 679 milhões de reais para pagamento da chamada Isonomia do Sintero, processo 2039/89, continua no Orçamento Geral da União e de lá não sai. A Constituição assegura isso. A aprovação final do orçamento será no dia 19 de dezembro próximo em sessão do Congresso Nacional. Está tudo garantido…

Carlos Terceiro