JACI-PARANÁ: Prefeito dr Hildon lança 6ª edição do Festival de Praia

Expectativa da organização é de que 10 mil pessoas visitem o distrito nos dois dias do evento

O prefeito de Porto velho, dr Hildon Chaves, lançou oficialmente neste quarta-feira (18), a 6a edição do Festival de Praia de Jaci-Paraná. O evento que não era realizado havia três anos, acontecerá nos dias 28 e 29 de outubro sob a coordenação da Subsecretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e também pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

A retomado do festival atende a uma solicitação da Associação de Moradores de Jaci-Paraná feita ao prefeito dr Hildon Chaves. A expectativa dos organizadores é que cerca de 10 mil pessoas visitem o distrito localizado no eixo da BR-364, distante cerca de 90 quilômetros do núcleo urbano de Porto Velho, nos dois dias de festa.

Na solenidade, o prefeito dr Hildon lembrou que Jaci-Paraná foi a localidade que mais sofreu o impacto da construção das usinas do complexo energético rio Madeira. Com a conclusão das obras, o distrito passou a viver uma crise financeira sem precedentes, fato que atingiu principalmente o comércio por causa da queda nas vendas provocada pela retração econômica.

“A retomada do festival faz parte da iniciativa da prefeitura de promover o desenvolvimento sustentável do distrito. Jaci-Paraná tem um grande potencial turístico com abrangência municipal e regional que precisa ser explorado para movimentar a economia local, promovendo assim a geração de emprego e renda à comunidade”, afirmou o prefeito.

Para agravar a situação, dr Hildon lembrou de uma medida tomada pela Agência Nacional das Águas (ANA), que atingiu diretamente o distrito, que foi a ampliação da área de ressaca. Por causa dessa decisão, 250 famílias tiveram que ser remanejadas para outro local, situação que prejudicará ainda mais o comércio porque a saída dessas famílias representa clientes a menos nas lojas.

“Esse foi outro duro golpe sofrido por Jaci-Paraná. Por isso que não estamos medindo esforços para encontrar alternativas de geração de emprego e renda à população local. Se o distrito tem uma vocação natural para o turismo, então temos que trabalhar para fomentar esse setor, a fim de se reverter esse quadro de estagnação econômica vivido atualmente”, afirmou o prefeito.

Festival

O subsecretário da Semdestur, Júlio César Siqueira, revelou que a expectativa quanto a presença do público nos dois dias de festival são as melhores possíveis por causa da estrutura existente no distrito. “Apesar de todos os problemas vividos, Jaci-Paraná conta com bons hotéis e até flutuantes para abrigar os turistas. Haverá ainda uma área reservada especificamente para camping”, adiantou.

A secretária Ivonete Gomes, da Semes, lembrou que como atrativo aos visitantes, foi montada uma programação variada com apresentação de bandas, duplas sertanejas, DJ, zumba, aulas de educação física, rua de lazer, entre outras atividades recreativas que serão desenvolvidas nos dois dias.

“Na parte esportiva haverá campeonato de vôlei nas categorias adulto masculino e feminino; futevôlei adulto masculino e futsal. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas na Federação Rondoniense de Vôlei com o Professor Gomes. As vagas são limitadas e a procura nesses últimos dias tem sido muito grande e acreditamos que em poucos dias devem ser encerradas”, alertou.

Para facilitar o acesso ao distrito nos dias do festival, serão colocados ônibus com linha direta para o distrito. O secretário Marden Negrão, da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), adiantou que a secretaria já está cadastrando as empresas que queiram prestar o serviço. O valor da passagem ainda está sendo negociado e o local de saída será o Terminal de Integração do bairro Cai N’Água.

Programação

Sábado(28/10)

10:00 Horas – Início da programação esportiva (Competição de Volleybal e Futvolley)

16:00 Horas – Aula de Zumba e ritmos

18:00 Horas – Apresentação do Dj Magrão e encerramento das atividades esportivas

20:45 Horas – Abertura oficial do evento com convidados e autoridades

21:00 Horas – Queima de fogos

21:15 Horas – Apresentação com a banda Forró dos Três

00:15 Horas – Apresentação com a banda Adilson e Túlio e convidados

03:00 Horas – Encerramento

Domingo(29/10)

08:00 Horas – Início da Programação Esportiva

10:00 Horas – Aulas de Ritmos

14:30 Horas – Apresentação do Grupo Kizomba

17:00 Horas – Entrega de Troféus e premiação

18:00 Horas – Encerramento

Fonte: Semes/Semdestur