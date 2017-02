Jiboia de 30 quilos é resgatada dentro de residência de Jaru

Jiboia de 30 quilos é resgatada dentro de residência de

Um jiboia de 30 quilos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (18) em uma residência de Jaru (RO), a 290 quilômetros de Porto Velho. Um dos moradores da casa acordou por volta de 6h e se deparou com a cobra de dois metros próximo à sala do imóvel. O animal foi capturado pelo militares e solto em uma área de mata.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para capturar o animal na residência, que fica localizada na Rua Olavo Pires no Jardim dos Estados.

Ao chegarem ao local, os militares fizeram os procedimentos de captura do animal, que por ter hábitos aquáticos foi solto em uma área de mata próxima ao Rio Jaru.

Os bombeiros explicaram que essa é a medida adotada sempre que animais silvestres são capturados na área urbana.

O bombeiro Lailson Aparecido da Silva alerta que ao encontrar algum animal que possa oferecer risco, o morador deve acionar os bombeiros através do número 193, para que a captura seja realizada de maneira correta e o animal solto em um local adequado.

“A recomendação é que o morador acompanhe o animal de longe, até a chegada da equipe de captura, e não o mate, pois é crime ambiental”, explicou o militar.

