Jovem de 22 anos é vítima de sequestro relâmpago e é abandonada na Estrada da Penal

Uma jovem, identificada como Bianca Bart, 22 anos, foi vítima de sequestro relâmpago na noite desta segunda-feira em Porto Velho. Ela estava em uma camionete Hilux, placas NCU-9137, estacionada na casa de uma amiga, no Bairro Três Marias, quando foi abordado por dois homens armados. Eles entraram no veículo e levaram a vítima. A proprietária da camionete, ao sair da casa viu que o carro não estava mais no local e acionou a PM. Depois de diligências, os policiais receberem informações que a vítima estava andando na linha 02 da Estrada da Penal, em uma comunidade conhecida como Terra Santa.

Os policiais se deslocaram para o local e encontraram Bianca abalada. Ela relatou que não foi agredida, porém os criminosos a orientaram a não falar nada. Buscas foram iniciadas em toda a cidade.