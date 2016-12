Jovem é morto com golpes de foice e machado em Guajará

Guajará-Mirim, Rondônia – A brutalidade foi cometida durante a noite deste domingo (25), noite de natal, quando um jovem de 23 anos a golpes de objetos cortantes foi assassinado com requintes de crueldade, no bairro Próspero, no município de Guajará-Mirim. Uma pessoa está detida e outra foragida. Policiais militares atenderam a chamada de emergência sobre uma briga que ocorria na Avenida Estevão Correia, por volta de 20h26min. De acordo com informações, uma mulher de 39 anos na companhia de seu amásio Edson Somosa Lopes, de 57 anos, de Pedro Florêncio Gomes e um jovem de 23 anos chamado por “David”.

Conforme dados apurados pela reportagem do jornal e site “O Mamoré” a briga teria iniciado quando Edson foi chamar a sua companheira para casa e acabou encontrando-a nos braços de Pedro Florência, a mulher nega que estaria nos braços, mas que este tentava agarrá-la, o jovem David em defesa da vítima foi defendê-la das agressões do marido. Após o homicídio, Edson Somosa foi preso por policiais militares dentro de sua residência no bairro Jardim das Esmeraldas, onde fora encontrada uma camiseta de cor amarela com manchas de sangue e um short jeans. Ele foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil, o mesmo em depoimento confessou o crime ao Delegado Iury de Medeiro Brasileiro.

CONFISSÃO DO CRIME

A mulher, testemunha dos fatos, relatou em seu depoimento ao delegado plantonista que estava na residência de Pedro Florêncio Gomes, juntamente com seu esposo Edson. Armando que seu companheiro ao chegar no local flagrou Pedro tentando lhe agarrar, Edson desferiu um tapa no rosto da amásia, enquanto “David” interveio em defesa da integridade física da mesma, desferindo um soco que atingiu o nariz de Edson. O amásio teria fugido do local, retornando por volta de 19h20min, agredindo a mesma com chutes e socos, que ficou jogada ao solo, quando “David” novamente foi em defesa da mulher, avistou Pedro munido de uma foice e de um machado, entregando a foice para o amigo, Edson, e partiram contra “David”, que sem chance de defesa foi assassinado com vários golpes.

De acordo com o delegado Iury Brasileiro, Edson foi autuado em flagrante por homicídio qualificado pela utilização de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CPB), decorrente da superioridade numérica dos agressores e dos artefatos que utilizaram para a consecução do intento. A equipe de policiais civis, do Serviço de Investigação e Captura (Sevic) e Departamento de Homicídios, estão na captura de Pedro Florêncio. Ainda, Edson responderá pelo crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 9º, do CPB), a sua amásia encontra-se com várias lesões pelo corpo conforme exame de corpo de delito.