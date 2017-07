Jovens criminosos tentam roubar armas de quartel da PM em Ji-Paraná

Ao chegar na sala, a PM encontrou um homem dentro de uma das salas do prédio principal. Os outros quatro suspeitos, ao perceberem os policiais, conseguiram fugir do local, mas a PM realizou buscas e encontrou apenas três deles. Um dos jovens presos estava cumprindo pena em liberdade condicional.

Com os homens a polícia encontrou uma motocicleta com a placa dobrada, uma bicicleta, duas mochilas e um alicate que teria sido usado para cortar as grades da janela por onde entraram.