Jovens recém casados morrem após carro cair de ponte no interior de Rondônia

Buritis, Rondônia – No final da noite de sábado (29), um grave acidente de trânsito na cabeceira da ponte da saída da cidade de Buritis resultou na morte de um casal que não teve o nome revelado. Segundo informações , o casal seguia de Buritis rumo à zona rural , pela Linha 01, quando, ao passar pela ponte na saída da cidade , o carro caiu no rio, vindo a submergir completamente.

Populares que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros e entraram no rio para resgatar as vitimas. Com a chegada da unidade de resgate dos Bombeiros, o carro foi arrastado até a margem do rio, sendo o motorista retirado já sem vida de dentro do veiculo, enquanto sua esposa foi reanimada no local e levada ao hospital regional, mas não resistiu.

tudorondonia