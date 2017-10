Juiz determina que Cabral seja transferido para presídio federal, pode ir para Rondônia

Após pedido do Ministério Público Federal (MPF), o juiz Marcelo Bretas determinou a transferência do ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) para um presídio federal nesta segunda-feira (23/10). De acordo com o procurador Sérgio Pinel, Cabral demonstrou no depoimento que está recebendo informações indevidas na cadeia. A informação é do blog do Fausto Macedo, do Estado de São Paulo

O ex-governador citou, por exemplo, que o marqueteiro Renato Pereira firmou acordo de delação premiada. Segundo o MPF, as “informações indevidas” prejudicam a instrução do processo.

O presídio para onde o peemedebista será enviado ainda não foi escolhido. A ordem do juiz será encaminhada ao Ministério da Justiça, que decidirá em qual unidade Cabral ficará preso.