Juro diminui, mas os empréstimos ao servidor fica na mesma

Os servidores públicos que contraíram empréstimo consignado em diversas instituições bancárias não foram beneficiados com a diminuição dos juros feita pelo governo federal. Há muito tempo que esses bancos vem abusando e até agora os sindicatos e o próprio Ministério Público Federal e estadual tem ficado calado diante desse abuso. Muitos não conseguem mais sobreviver com tantos empréstimos. A prática de anatocismo (juros sobre juros) é gritante e nada acontece em favor dos barnabés. Passou da hora do país acordar para esse fenômeno que desestrutura os lares com a falta de recursos para o sustento das famílias. Os servidores também não aguentam mais a pressão que os bancos fazem pelas redes sociais e telefones pessoais. Não se sabe como eles tem acesso aos números de telefone desses servidores.

Carlos Terceiro