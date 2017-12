Justiça de Rondônia mantém ex-deputada na cadeia; Judiciário negou pedidos de outros envolvidos na Dominó

Porto Velho, RO – Presa desde o dia 21 de abril, a ex-deputada Ellen Ruth tentou reverter decisão do Judiciário que negou pedido de prisão domiciliar e o reconhecimento da prescrição relacionada ao crime de formação de quadrilha.

Ela já havia tentado escapar do cárcere alegando a necessidade de cuidar da mãe, idosa, mas seus objetivos foram frustrados pela Justiça de Rondônia .

Publicidade

Falhou novamente agora, quando quatro agravos foram indeferidos pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO) nos termos do voto do relator, à ocasião o decano Eurico Montenegro Júnior.

Além dela, outros envolvidos na famigerada Operação Dominó tentaram reverter decisões desfavoráveis em termos de cumprimento de sentença.

São eles: Ronilton Rodrigues Reis, o Ronilton Capixaba; João Batista dos Santos, o João da Muleta, e Amarildo Almeida.

A Operação Dominó foi deflagrada pela Polícia Federal (PF) em 2006. A incursão visou desbaratar o grupo criminoso responsável pelo desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa (ALE/RO) e outros organismos de Estado.

Cerca de 30 pessoas suspeitas de envolvimento foram presas. Segundo a PF, o grupo já havia desviado ao menos R$ 70 mi por meio de contratos fraudulentos que partiam da ALE/RO. Os recursos públicos eram desviados para pagamentos de serviços, compras, obras superfaturadas e, em alguns casos, objetos de contratos nem eram entregues e serviços não eram feitos.

O QUE CADA UM PEDIU À JUSTIÇA

Ellen Ruth

Reversão da decisão monocrática que indeferiu o pedido de prisão domiciliar e de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva relativa à condenação pela prática da conduta tipificada no art. 288 do CP

Ronilton Capixaba

Reversão da decisão monocrática que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de formação de quadrilha.

João da Muleta

Reversão da decisão monocrática que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de formação de quadrilha.

Amarildo Almeida

Reversão da decisão monocrática que indeferiu o pedido de unificação de penas impostas nos processos n. 0102967- 33.2006.8.22.0000 e 0039696-65.2007.8.22.0501.

CONFIRA



Autor / Fonte: Rondoniadinamica