Justiça decide manter a prisão dos 39 suspeitos de destruírem fazenda em Cujubim

Fazenda Paraíso foi destruída por invasores que queimaram casas e maquinários. 26 homens e 13 mulheres foram presos em região de conflito agrário.

Justiça manteve a prisão dos 39 suspeitos de participarem da destruição de imóveis e bens da Fazenda Paraíso em Cujubim (RO), no Vale do Jamari, no último domingo (16). A decisão judicial foi tomada na tarde desta quarta-feira (19), durante uma audiência de custódia realizada no Fórum de Ariquemes.

Na decisão, para justificar a conversão da prisão flagrante para prisão preventiva, o juiz afirma que o caso gerou repercussão na comunidade e sensação de insegurança. Além disso, se fundamenta nos boletins de ocorrência e nos depoimentos dos policiais que, segundo o documento, deixam clara a ação criminosa de dano à propriedade particular, roubo e organização criminosa.

Segundo a determinação, os suspeitos invadiram a propriedade e mediante violência física, atearam fogo para destruir residências, veículos, pontes e um barracão com carneiros. Integrantes do grupo ainda atiraram contra as guarnições da polícia.

O documento ainda aponta relatos de pavor das vítimas diante da ação dos supostos integrantes da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), que usaram até mulheres e crianças de colo como escudo humano e com a chegada da Polícia Militar (PM), entraram na mata atirando contra os agentes.

De acordo com o texto, a prisão é “urgente e necessária”, pois caso contrário, haveria uma sensação de impunidade que estimularia novos atos criminosos.