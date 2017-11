Justiça paga R$ 11,9 milhões em precatórios a 539 enfermeiros

Os credores já foram intimados via telegrama e devem comparecer nas datas e horários agendados

Entre os dias 4 e 15/12, o TJDFT realiza o pagamento do precatório 2001.00.2.003987-4 a 539 credores. O valor total atualizado do pagamento é de R$ 11.903.767,19. O precatório foi autuado em 29/6/2001 e teve origem no Mandado de Segurança 7589/97, movido pelo Sindicato dos Enfermeiros do DF, relativo a auxílio-alimentação reclamado por enfermeiros, servidores do DF, em desfavor da Fundação Hospitalar do DF.

Os credores receberam telegramas em que constam a data e o horário nos quais devem comparecer diretamente ao Banco de Brasília – BRB, localizado no Fórum do Guará, para receber o pagamento. A cada dia, uma parte dos credores será atendida entre 12h e 14h e outra parte das 14h às 17h, por isso, é importante observar o horário agendado para dar agilidade aos pagamentos. No telegrama, foi informado, ainda, que o credor deve apresentar, no BRB, cópia e original do documento de identidade e CPF. Os pagamentos serão efetuados entre os dias 4 e 15/12, exceto sábado, domingo e na sexta-feira, 8/12, feriado comemorativo do Dia da Justiça.

O precatório possuía originalmente 606 credores, no entanto, 67 deles tiveram seus créditos quitados ao receberam adiantamento preferencial, benefício concedido em função de idade avançada ou doença grave.

